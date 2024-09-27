В Украину ворвется похолодание, но коснется не всех регионов: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

В выходные 28 и 29 сентября в Украине ожидается похолодание. Смена погоды начнется с западных областей, где температура воздуха снизится до +10 градусов, в субботу там, а в воскресенье также в центральных и северных областях будут лить дожди.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в субботу, 28 сентября, в Украине переменная облачность.

Ночью на крайнем западе, а днем на западе и Житомирской умеренные дожди, грозы.

На Закарпатье и Львовщине днем местами сильные дожди. В большинстве западных областей +19…+24 градуса.

На остальных территориях без осадков, тепло, погода почти летняя, днем до +28 градусов тепла, ночью +13...18.

Ветер преимущественно южный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 29 сентября, значительные дожди ночью и днем будут лить в западных областях и на Житомирщине, днем кратковременные дожди ожидаются в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В западной части температура воздуха существенно снизится: ночью +10…+12 градусов, днем +10…14 градусов.

На остальных территориях без осадков, тепло до +27...+28 градусов, в Киевской и Черниговской областях посвежеет до дневных +20...+22 градусов, ночью +13...+16 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала похолодание в Украине 29 сентября. Однако, по ее словам, оно будет не окончательным.

По данным синоптика, это похолодание также не будет внезапным. Температура будет снижаться постепенно, а затяжных ливней не будет. В целом начало осени выходит относительно сухим и теплым, отмечает Диденко.