В Украину ворвется холодный атмосферный фронт: синоптик назвала дату смены погоды

Уже в ближайшие выходные, а именно в воскресенье, 1 октября, в Украину ворвется холодный атмосферный фронт. Он принесет снижение температур и небольшие дожди в некоторые регионы Украины.

Об этом сообщила в Telegram известная украинская синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, осадки накроют западные, северные области, Винницкую, Черкасскую и Кропивницкий с районами, в то время как на востоке, юге, Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье сохранится сухая солнечная погода.

Кроме того, как отметила синоптик, в зоне действия атмосферного фронта температура воздуха снизится до +16+20 градусов, хотя в южных, восточных и значительной части центральных областей еще будут держаться летние +23+28 градусов.

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В Киеве в воскресенье облачно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +18 градусов. Также в столице возможен порывистый ветер северо-западного направления.

Что касается погоды в субботу, 30 сентября – Диденко отметила, что этот месяц завершается прекрасной погодой. На всей территории страны сохранится сухая, солнечная погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +23+28 градусов.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 30 сентября в Украине ожидается похолодание в западных областях. В первый день октября температура упадет также в центре и на севере, тепло останется только на востоке и юге.

Температура воздуха на западе составит максимум +24. Самые высокие показатели температуры – на юге (до +27). На остальной территории воздух прогреется максимум до +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в Украине первые дни октября 2023 будут довольно прохладными, особенно ночью. Далее ожидается переменная погода – периоды потепления будут менять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

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