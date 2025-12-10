В Украину ворвется 'финский холод': синоптик рассказал, где ударит до 12 градусов мороза

В Украине ожидается кратковременное, но заметное снижение температуры. Местами столбики термометров опустятся до –12 градусов. Самым холодным будет период с 13 по 16 декабря, когда похолодание распространится с севера и востока страны.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич для "Телеграфа". Он озвучил прогноз на ближайшие 10 дней.

Синоптик отметил, что в начале недели в Украине будет преобладать влажная и прохладная погода, однако с 13 декабря начнет поступать холодный воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова. Именно это природное явление станет причиной наибольшего снижения температуры. Первые изменения будут ощущаться уже с 10–12 декабря. В большинстве областей будет сохраняться облачная погода с туманами, мелкими дождями и метелью. Далее же под влиянием антициклона воздух станет суше и холоднее, особенно в восточных и части центральных областей. "Самое интенсивное похолодание прогнозируется в ночь на 16 декабря", – уверяет Кибальчич. В Днепропетровской и восточных областях температура может опуститься до –9...–12 °C. На Правобережье и юге в этот период морозы будут слабее и будут наблюдаться преимущественно ночью.

После 16 декабря ситуация изменится: западный и юго-западный ветер принесет новую волну потепления. Температура воздуха по всей стране будет колебаться ночью около 0 °C, а днем будет достигать +1...+7 °C. По оценке синоптика, устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится, кроме высокогорья Карпат.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики предупреждали, что в Украину может ворваться так называемый "финский холод", который способен вызвать снижение температуры до двадцати градусов мороза. Также сообщалось, что погода в декабре 2025 года будет оставаться нестабильной, с резкими изменениями температуры и перемещением циклонов и антициклонов.

