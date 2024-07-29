В Украину ворвется атмосферный фронт, будут дожди: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале новой недели в Украине ожидается существенное похолодание. Также во многих областях пройдут грозовые дожди.

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Самая низкая температура в ближайшие дни будет на западе и севере, в большинстве регионов ожидаются штормовые порывы ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 29 июля, почти по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Сухо в этот день будет только в Крыму, а также в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

На западе и севере нашей страны в течение дня прогнозируется +21…+25 градусов. В центре синоптики прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла. При этом на юге сохранится жаркая погода. В среднем столбики термометров покажут +31…+34 градуса.

Во вторник, 30 июля, дожди отступят с части областей, но на северо-востоке и в центре Украины возможны осадки. Синоптики прогнозируют дожди в Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Температура в этих регионах будет в пределах +22…+26 градусов.

Также в этот день похолодание ожидается в южных областях. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют +25…+28. При этом ночью температура опустится до +17 градусов.

В среду, 31 июля, в большинстве областей ожидается сухая погода с переменной облачностью. Дожди возможны только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений. В среднем по Украине синоптики прогнозируют +23…+26 градусов. Только на юге температура будет немного выше – до +29 градусов.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 28-29 июля территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт. Из-за этого в большинстве областей Украины ожидается сильный северо-западный ветер с штормовыми порывами 15-20 метров в секунду.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

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