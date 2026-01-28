В Украину ворвется 'арктический' холод: когда и где ударит до 25 градусов мороза

После нескольких дней оттепели большую часть Украины снова накроют сильные морозы. Уже в первых числах февраля температура воздуха во многих регионах может опуститься до 25 градусов мороза.

Существенное похолодание начнет накрывать Украину уже с 30 января. Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

Арктический холод не отступает

Первыми снижение температуры ощутят жители севера и северо-запада Украины. Существенное похолодание приходится на начало февраля с 1 по 5 числа. На сегодняшний день синоптики ожидают снижение температуры до 14-20 градусов мороза.

В течение 2 и 3 февраля местами возможны морозы до 25 градусов. Речь идет о западных, северных, центральных и восточных областях. В то же время Голеня напомнила, что речь идет о ночных температурах воздуха.

Между тем днем на выходных и в начале следующей недели температура воздуха может быть в пределах от 10 до 16 градусов ниже нуля.иТеплее всего в Украине будет при этом на юге – в пределах 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 градусов ниже нуля днем.

Представительница Укргидрометцентра напомнила, что начало февраля 2026 года приходится как раз на ближайшее воскресенье. Поэтому последний месяц зимы стартует с морозов.

В дальнейшем, по словам специалиста, возможны ослабления морозов и колебания температуры. Тем не менее, морозная погода удержится практически первую декаду февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аномальных погодных условий по всей Украине повреждены линии электропередачи и связи на железной дороге, из-за чего часть участков перевели на аварийный режим, а движение обеспечивают резервные тепловозы. Наибольшие задержки фиксируют у поездов Одесского направления от 6 до 8 часов, в частности рейс Одесса – Ужгород отстал от графика более чем на 8 часов.

