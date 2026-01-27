Аномальная погода парализовала железнодорожное движение в Украине: задержки поездов достигают более 8 часов

Из-за аномальных погодных условий по всей Украине повреждены линии электропередачи и связи на железной дороге, из-за чего часть участков перевели на аварийный режим, а движение обеспечивают резервные тепловозы. Наибольшие задержки фиксируют у поездов одесского направления – от 6 до 8 часов; в частности, рейс Одесса – Ужгород отстает от графика более чем на 8 часов.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". По информации железнодорожников, по меньшей мере в десяти местах по стране поваленные деревья упали на линии электропередачи, а также повредили устройства связи и сигнализации.

В связи с этим на проблемные участки срочно выведены резервные тепловозы, а на десяти перегонах движение поездов осуществляется в аварийном режиме,с применением телефонной связи между диспетчерами и машинистами. Вокзалы, где временно нет электроснабжения, работают на резервном питании.

Во время непогоды зафиксирован и опасный инцидент с участием пассажирского поезда. Одно из поваленных деревьев попало в вагон поезда №127/128 сообщением Запорожье – Львов. К счастью, в результате этого никто из пассажиров не пострадал, а сам вагон не получил серьезных повреждений. Движение поезда было продолжено с соблюдением всех мер безопасности.

Самая сложная обстановка сейчас наблюдается в Одесской области. Там сплошной гололед покрыл линии электропередачи, что привело к многочисленным обесточиваниям на железной дороге. Для ликвидации последствий непогоды привлечена специальная техника, аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако возобновление полноценного движения требует времени.

Пассажиров поездов, которые курсируют из Одессы с опозданием, обеспечивают питанием на промежуточных станциях в Ривне, Львове и Тернополе. Именно из-за проблем с электроснабжением большинство поездов одесского направления имеют наибольшие отставания от графика. По состоянию на сейчас наибольшее опоздание фиксируется у таких рейсов:

Также значительные задержки имеют поезда №127/128 Запорожье – Львов и Львов – Запорожье, а также рейсы с сообщением с Польшей, Австрией и Чехией. Часть международных поездов дополнительно отстает от графика по техническим причинам и из-за задержек на границе.

В "Укрзалізниці" отмечают, что ситуация меняется в режиме реального времени. Оперативную информацию о задержках и фактическом времени прибытия поездов публикуют на официальном ресурсе uz-vezemo. Пассажиров просят планировать поездки с учетом возможных задержек и заранее проверять актуальный статус своего рейса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) вместе с Uklon и Bolt запустила ночную поддержку пассажиров, которые из-за задержек поездов прибывают после комендантского часа, в частности в виде скидок и увеличения количества такси возле вокзалов. В то же время услуга доступна не во всех городах и часто требует специальных пропусков, а правила передвижения зависят от решений местных властей.

