В Украину ворвалось потепление: синоптики дали прогноз, сколько будет продолжаться и ждать ли дождей. Карта

В Украину пришел период потепления, хотя в ряде регионов погода будет дождливой. Синоптики прогнозируют, что относительное тепло продержится в стране примерно до воскресенья, а в понедельник температура снизится.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Укргидрометцентра. В четверг, 12 октября, жители большинства областей уже почувствовали потепление. По всей территории Украины (кроме восточной части) воздух днем может прогреться до +20 и даже выше.

На западе ожидается максимально +22 (в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях +23 градуса). На востоке в этот день будет прохладнее всего, в Луганской и Донецкой областях до +14 и +15 градусов соответственно.

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Осадки в четверг могут пройти на Волыни, Ривненщине, Черниговщине, Сумщине.

В пятницу, 13 октября, в большинстве регионов температура днем упадет на несколько градусов. Только на юге, Буковине и Закарпатье она достигнет +20.

Дожди прогнозируют в таких областях: Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская и Луганская.

В субботу, 14 октября, днем снова будет выше +20, кроме Сумщины, Харьковщины и Луганщины. Там синоптики прогнозируют не больше +19 градусов. В западной и центральной части Украины ожидается даже до +23.

Небольшой дождь может пройти только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

В воскресенье, 15 октября, похолодает на западе, но в других регионах будет тепло. На востоке температура днем вырастет до +20 градусов.

Высокая вероятность осадков на западе (кроме Волыни, Ривненщины и Львощины), в центре и на севере страны.

В понедельник, 16 октября, температура несколько снизиться. В западных и северных областях будет в среднем +11. В других регионах немного теплее, а на юге – до +18 градусов. Самая высокая температура – в Крыму (до +20).

В первый день следующей недели осадки синоптики ожидают по всей территории страны.

Как писал OBOZ.UA:

– В ноябре и декабре в Украине не ожидаются температурные рекорды, заявила ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

– Эксперт Укргидрометцентра Вазира Мартазинова считает, что во второй месяц осени "бабьего лета" в классическом понимании не будет.

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