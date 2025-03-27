В Украину в начале апреля может ворваться похолодание: каких "сюрпризов" ждать

В начале апреля в Украине возможно понижение температуры, однако аномальных холодов не ожидается. Тем не менее погода все-таки будет в весенних пределах.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не повлекут.

"В обозримой синоптической перспективе резких изменений погоды и холода не ожидаем. Определенные сдвиги могут быть в апреле. В начале месяца возможно похолодание. Но все также в весенних пределах, ведь весной колебания температуры могут быть заметны", — отметила она.

По данным Гидрометцентра, похолодание будет незначительным, температура может опуститься на несколько градусов. Это будет связано с изменением направления переноса воздушных масс – вместо теплого потока с юго-востока и запада придет более холодный воздух с северо-запада. Также возможны атмосферные фронты с осадками, но более точный прогноз будет ближе к началу апреля.

Синоптики прогнозируют, что в апреле среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5-2°C. Ожидается, что средние значения температуры составят +10…+13°C, а количество осадков останется в пределах нормы от 30 до 52 мм.

Погода в Киеве в апреле

Как свидетельствуют данные погодного сайта meteo, в Киеве дневная температура воздуха в апреле будет колебаться от +6 до +20 градусов, ночная – от +1 до +19 градусов. Холоднее всего будет с 4 по 10 апреля, а первая декада месяца в целом характеризуется осадками и похолоданием. Потепление уже придет с 18 апреля.

Погода в Одессе в апреле

Для жителей Одессы апрель кажется в основном солнечным, но в первую неделю апреля и кое-где потом ожидаются осадки. Температура воздуха будет днем колебаться от +9 до +20 градусов, ночью синоптики прогнозируют от +5 градусов до +13. С 18 апреля можно наблюдать тенденцию потепления.

Погода во Львове на апрель

Первая декада апреля во Львове принесет дожди, а температура воздуха не будет подниматься выше +12 градусов. Потепление ожидается с 15 апреля.

Погода в Днепре на апрель

В Днепре в течение месяца дневная температура воздуха будет колебаться от +8 до +22 градусов, ночная – от +1 до +13 градусов. Ощутимое потепление придет с понедельника, 18 апреля. Погода в западных областях С 1 по 17 апреля ожидают осадки.

Погода в Харькове на апрель

Апрель в Харькове покажется дождливым, ведь солнечных дней будет гораздо меньше. Минимальная дневная температура – +5 градусов, максимальная дневная – +22 градуса.

Погода в Полтаве в апреле

Апрель начнется с дождей, а уже с середины первой декады ожидается похолодание – дневная температура воздуха опустится до +5 градусов. Жители Полтавы почувствуют потепление уже с 11 по 15 апреля, с 19 по 21 апреля, а с 23 апреля погода будет радовать солнышком и температурой воздуха более 20 градусов.

Погода в Ужгороде на апрель

Второй месяц весны в Ужгороде ожидается сухим и без осадков. Луна начнется с приятной температуры воздуха в +15 градусов. Однако возможно частичное похолодание, но к концу месяца потеплеет до +22 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев вошел в рейтинг 35 столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году. Столица Украины оказалась на 33-м месте.

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