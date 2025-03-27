Снег и потепление до +20: в Гидрометцентре рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в конце марта

В последние дни марта погода в Украине будет оставаться по-настоящему весенней. Морозы не вернутся как минимум до конца месяца. Только в Карпатах в воскресенье, 30 марта, возможен снег. В ближайшие выходные в большинстве регионов возможны дожди и порывистый ветер. В начале апреля возможно похолодание, но второй месяц весны обещает превысить среднемесячную температуру на несколько градусов.

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Подробным прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни и на начало апреля в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине до конца недели и на выходные: до +20, дожди и ветер

В Украине установилась "классическая мартовская весенняя погода". Температуры как в дневные, так и в ночные часы в большинстве регионов достаточно высокие как для этого времени года. Днем практически везде столбик термометра пересекает отметку +10 градусов. Такая погода будет сохраняться как минимум до конца марта, сообщила синоптик.

"В отдельных регионах ночью температуры могут опускаться до 0 градусов, но в большинстве регионов ночью 0…+7 градусов, на юге до +10 градусов. Дневные максимумы +11…+17 градусов, на Закарпатье, на юге и в Крыму до +19…+20 градусов", – уточнила Наталья Птуха.

Впрочем, в последние дни месяца, в частности на выходных, в некоторых регионах возможны дожди и порывистый ветер. Так, в пятницу, 28 марта, в Карпатах скорость ветра может достигать 20 м/ч. "Это обусловлено тем, что в выходные ожидается поступление поля пониженного давления над Черным морем, на южные области будут влиять атмосферные фронты. По этой же причине на юге ожидаем больше осадков", – объяснила синоптик.

В субботу, 29 марта, в южной и юго-западной части Украины, в большинстве восточных и центральных областей – облачно с прояснениями за счет влияния атмосферных фронтов с юга и переменные дожди. На остальной территории – переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, а на юге порывы до 15-20 м/с.

"Температуры фактически остаются на одном уровне в течение ближайшей недели. Ночью +2…+7 градусов, днем +12…+18 градусов. Даже в условиях дождей на юге Украины теплее. Ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов ", – рассказала Наталья Птуха.

В воскресенье, 30 марта, дожди продолжатся. В Карпатах местами возможен мокрый снег. Ночью в северных областях днем и в южной части без существенных осадков. Воздух ночью будет прогреваться до +2…+8 градусов, днем до +10…+16 градусов. Несколько прохладнее будет в северных областях, +7…+12 градусов. На юге страны – ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах несколько прохладнее, на высокогорье ночью около 0 градусов, днем +4…+9 градусов, сообщила синоптик.

Какой будет погода в Украине в начале апреля

Никаких аномалий или существенного похолодания синоптики не ожидают, отметила Наталья Птуха. "В обозримой синоптической перспективе резких изменений погоды и холода не ожидаем. Некоторые сдвиги могут быть в апреле. В начале месяца возможно похолодание. Но все также в весенних пределах, ведь весной колебания температуры могут быть заметны", – уточнила она.

В Гидрометцентре ожидается, что температура может снизиться на несколько градусов. "Перенесение воздушных масс будет с северо-запада. Будет заходить более прохладная воздушная масса, чем та, которая есть сейчас. В настоящее время перенесение воздуха происходит преимущественно с юго-востока и с юго-запада. Затем последует перестройка. Возможны атмосферные фронты с осадками, но будем уточнять с приближением этих дат".

В апреле синоптики прогнозируют среднемесячную температуру выше нормы на 1,5-2 градуса. Она будет составлять +10…+13 градусов. "Осадки ожидаем в пределах нормы, от 30 до 52 миллиметров", – подытожила синоптик.