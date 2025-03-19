Киев вошел в рейтинг 35 столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году: какое место занял

Киев вошел в рейтинг тридцати пяти столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году. Столица Украины оказалась на 33-м месте.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город попал в "зеленую зону" согласно показателям концентрации пыли.

Так, в ежегодном мировом рейтинге 2024 года IQAir World Air Quality столица Украины вошла в тридцать пять столиц мира с лучшими показателями состояния воздуха. Киев оказался на 33 месте, расположившись между Амстердамом (Нидерланды) и Кито (Эквадор), столица Украины заняла 33 место.

Согласно данным 2024 года IQAir World Air Quality Report, концентрация пыли фракции PM 2.5 в Киеве в течение прошлого года составляла 9.4 мг/м³. Это обеспечило нашему городу место в "зеленой зоне", рядом с такими городами как Токио (Япония), Рига (Латвия), Вена (Австрия) и другими.

"Конечно, как и в любом мегаполисе, в Киеве время от времени бывают периоды, когда мы фиксируем ухудшение качества воздуха. Среди причин загрязненности воздуха в прошлом году были, в частности, метеорологические условия, трансграничное влияние, пожары в экосистемах города и области, вражеские обстрелы. В то же время следует учитывать, что показатели, отображаемые в режиме реального времени, свидетельствуют только о текущем состоянии качества атмосферного воздуха и не отражают общую тенденцию за весь год", – подчеркнул Департаменту защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Всего в рейтинг IQAir World Air Quality Report вошла 121 столица. Среди мегаполисов с наиболее загрязненным воздухом оказались Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Душанбе (Таджикистан). В список городов с чистым воздухом – Нассау (Багамские Острова), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Папеэте (Французская Полинезия).

Как сообщал OBOZ.UA, в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях с вечера 18 марта и ночью ожидается пылевая буря. Она будет вызвана мощными порывами ветра 15-20 метров в секунду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!