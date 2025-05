Заставляли петь военные песни и отказывали в медпомощи: в Украину из оккупации удалось вернуть еще девять детей

Украине благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять своих детей с временно оккупированных территорий. Таким образом, задача президента вернуть всех детей выполняется.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В Bring Kids Back UA добавили, что помощь в спасении детей также оказали Save Ukraine, We Are All Ukrainians 2022, БФ "Хуманити" и Reload Love.

"Среди спасенных – парень, которого оккупанты учили в школе разбирать автомат, а вблизи его дома россияне обустроили пулеметное гнездо, и семья постоянно жила под звуки стрельбы. Также вернули семью, которую заставили получить российские документы, чтобы беременную мать взяли в роддом, а детей не отправили в интернат", – рассказал глава ОП.

В Bring Kids Back UA подчеркивают: ужасы, которые украинские дети переживают в родном, но оккупированном россиянами доме, очень часто за гранью любой человечности. Но оккупантам это нужно – чтобы стереть украинскую идентичность таких детей, и заставить их стать частью кровожадной российской системы.

Об упомянутом Ермаком 14-летнем парне в Bring Kids Back UA добавили – в школе на уроках ребенка заставляли петь русские песни и учили разбирать автомат и метать гранаты. А некоторых одноклассников парня вывозили в военные лагеря в России, где их готовили к войне уже "вагнеровцы".

"Маленькая Катя могла даже не родиться, ведь ее маме Анжеле отказывали в медицинской помощи из-за украинских документов. Беременность проходила тяжело, ей должны были делать кесарево сечение, но без паспорта РФ Анжелу не принимали в роддом. Женщина была вынуждена сделать российские документы себе, чтобы родить Катюшу, и другим детям, чтобы их не забрали в детский дом", – рассказали в Bring Kids Back UA.

В инициативе отметили, что такие случаи не единичны – даже у этих возвращенных есть аналогичные истории.

"В 16 лет беременную Милену россияне забрали на допрос. Ей угрожали изнасилованием и повешением и заставляли на коленях просить прощения у России, чтобы ее не депортировали. В роддом Милену не приняли, пока она не оформила российский паспорт. Ее новорожденному сыну также выдали российское свидетельство о рождении", – рассказали в Bring Kids Back UA.

Имена возвращенных в этих рассказах намеренно изменены в целях безопасности. Также в целях безопасности инициатива не предоставляет фотографий возвращенных.

Сейчас точно известно о 19546 незаконных депортаций и принудительных перемещений украинских детей – но реальная цифра значительно больше. Только 1307 детей Украине уже удалось вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

