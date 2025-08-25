В Украину пришло похолодание: синоптик уточнила прогноз на вторник и ответила, будет ли еще жара

Во вторник, 26 августа, киевляне почувствуют резкое снижение температуры. Максимум - около +16 градусов днем, с дождем и сильным ветром. Это будет самый прохладный день в Киеве за последние недели.

Об изменении погоды рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале "Погода от Наталки Диденко". Она добавила, что из-за перепадов атмосферного давления люди могут чувствовать усталость или головную боль.

Дожди больше всего затронут север и северо-запад Украины, а также Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области. В остальных регионах обойдется без осадков.

Ночные температуры будут колебаться от +7 до +12 градусов, в Карпатах еще ниже - +4...+8. На юге традиционно теплее, до +14. Днем: север +14...+18, центр +18...+22, юг будет держать летние +23...+27.

Добавит прохлады и порывистый ветер с запада. Но это снижение будет непродолжительным. Уже в конце недели в Украину вернется жара. Перед 1 сентября, по прогнозам, родители будут ходить по магазинам за школьными вещами в вполне летнюю жару.

Суббота и воскресенье, по словам Диденко, обещают быть солнечными и теплыми, разве что на западе появятся облака с дождем и станет прохладнее.

Как сообщал OBOZ.UA, август в Украине оказался очень контрастным: от жарких дней свыше +30 до резкого похолодания в конце месяца. По данным Укргидрометцентра, сентябрь стартует с теплых температур, но постепенно осень все же возьмет свое.

