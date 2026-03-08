В Украину придет настоящее весеннее тепло: где ждать высоких температур. Карта

Вторая декада марта принесет в Украину существенное потепление. В большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Только в ночной время местами еще возможны заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Весеннее тепло

Согласно прогнозу синоптиков, 9 марта в Украине ожидается классическая весенняя погода: теплая, но с ночными заморозками и переменной облачностью.

По всей территории страны осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность, что позволит солнцу прогреть воздух до довольно комфортных температур в дневное время. Ветер будет умеренным, без резких порывов.

На западе страны в дневные часы столбики термометров поднимутся до +13...+15, однако ночи остаются прохладными с заморозками до -1.

В Киеве и прилегающих областях днем ожидается +12…+14, в Черкассах и Кропивницком до 14 градусов тепла. Ночью возможны небольшие заморозки до -2.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем будет стабильно тепло – около +12...+14. В Крыму воздух прогреется до +14. Ночные показатели здесь самые высокие – до +3 градусов.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем будет немного свежее, чем на западе – в пределах +11...+14. Ночью в этом регионе ожидается наиболее ощутимый минус до -3.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

