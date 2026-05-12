В Украину придет холодный атмосферный фронт: синоптик уточнила прогноз на среду. Карта

В среду, 13 мая, в Украину поступит прохладный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры воздуха и осадки. Почти по всей территории столбики термометров поднимутся максимум до +16 градусов.

Только в восточных регионах сохранится тепло – местами до +24 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому и похолодает", – подчеркнула метеоролог.

В большинстве регионов Украины дневная температура воздуха составит +11 – +16 градусов. В то же время на востоке и юго-востоке еще сохранится более теплая погода – в пределах +19 – +24 градусов.

Из-за прохождения атмосферного фронта ожидается активизация осадков. Дожди вероятны почти по всей территории страны, однако днем в западных областях существенных осадков не прогнозируют, они возможны лишь в Карпатском регионе.

Ветер постепенно будет менять направление с южного на северо-западный от умеренного до местами порывистого.

В Киеве 13 мая ожидается похолодание, дневная температура снизится до +11 – +13 градусов. Дожди наиболее вероятны ночью и утром, а днем в среду осадки вместе с атмосферным фронтом постепенно будут смещаться в восточном направлении.

"На выходных в Украине будет теплее, однако не без дождей", – подытожила Диденко.

Напомним, во многих регионах Украины в ближайшие дни ожидается дождливая погода и незначительное похолодание. Однако после, с 17-18 мая, придет настоящее тепло. Самые высокие температурные показатели ожидаются в Ужгороде – до +27 и Харькове – до +28 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Птуха заявляла, что в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

