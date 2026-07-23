От +3 до +34: в Гидрометцентре предупредили о существенном изменении погоды в Украине

В последние дни июля погода в Украине будет очень переменчивой. Украинцев ждут и дожди с грозами, и критически низкие температуры в горах, и солнце с жарой до +30 градусов. Погода будет меняться практически каждый день. В то же время в конце следующей недели температура снова может подняться, поэтому август может начаться с жарких +34 градусов.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Украина оказалась в "неустойчивом поле пониженного давления" и под влиянием атмосферных фронтов, которые затронут юг. Из-за этого в ближайшие дни в южной части страны будут умеренные, в Одесской области – локальные, а в Крыму – значительные дожди и грозы. Кратковременные дожди могут пройти также на западе страны. Зато на остальной территории будет преобладать область слабо повышенного атмосферного давления, поэтому здесь ожидается погода без осадков.

С приближением выходных синоптики ожидают повышения атмосферного давления, соответственно, уменьшения осадков и облачности. "В связи с прогревом территории Украины в дальнейшем мы ожидаем незначительного повышения температуры", – сообщила Оксана Скляр.

В ночь на четверг, 23 июля, в Карпатах будет всего +3… +8 градусов, а днем +12… +17 градусов. На остальной территории будет несколько теплее: ночью до +19 градусов, днем до +21… +26 градусов. На востоке страны будет теплее всего – здесь синоптики ожидают до +29 градусов.

В ночь на пятницу будет преимущественно без осадков. "Лишь на крайнем востоке ожидаются умеренные, местами значительные дожди с грозами, а днем, за исключением большинства южных областей, местами кратковременные дожди и грозы. Температура ночью составит +12… +17 градусов, днем +21… +26 градусов, в Карпатах ночью +5… +10 градусов, днем также +12… +17 градусов", – уточнила синоптик.

В субботу ночью синоптики не прогнозируют дождей, зато днем могут пройти кратковременные дожди с грозами. "Температура ночью +12… +17 градусов, днем +21… +26 градусов, в Карпатах будет немного теплее: ночью +5… +10 градусов, днем +14… +19 градусов", – рассказала Оксана Скляр.

В следующие два дня, в воскресенье и понедельник, будет преимущественно без осадков. "Только в воскресенье в восточных, а в понедельник в западных областях мы ожидаем кратковременные дожди и грозы". Также станет заметной тенденция к повышению температуры. В воскресенье синоптики прогнозируют ночью до +12… +19 градусов, днем до +22… +29 градусов. В то же время в понедельник столбик термометра в отдельных регионах достигнет отметки +33 градуса.

Таким образом, синоптики отмечают тенденцию к постепенному повышению температуры.

Придет ли в Украину новая волна жары?

Согласно предварительному консультативному прогнозу погоды на период до 1 августа, во вторник, 28 июля, в большинстве областей Украины возможны кратковременные дожди и грозы, в остальное время будет без осадков. "Только в дневные часы в отдельных местах могут пройти кратковременные дожди с грозами", – сообщила синоптик.

Температура ночью будет колебаться в пределах +13… +20 градусов, днем +23… +30 градусов, а "в конце этого периода, ближе к самому началу августа, мы ожидаем на территории нашей страны температуру +28… +34 градуса".

Подробный прогноз погоды в Украине на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для всех регионов Украины на период до 27 июля. Они демонстрируют существенные изменения погоды в течение ближайшей недели.

В пятницу, 24 июля, почти на всей территории Украины ожидается облачная погода с осадками. На западе страны и частично в центре будут преобладать довольно низкие для этого времени года температуры – ночью до +14 градусов, днем до +19… +21 градуса. В остальных областях будет несколько теплее, здесь воздух днем будет прогреваться до +25 градусов. На юге и востоке будет теплее всего – до +27 градусов.

В субботу, 25 июля, погода в Украине несколько улучшится – в центре и на северо-востоке будет солнечно, общая температура также несколько повысится. На западе в этот день температура воздуха будет достигать +21…+23 градусов, в центре и на востоке – до +26 градусов, на юго-востоке и юге страны будет теплее всего – здесь столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов.

В воскресенье, 26 июля, почти везде, кроме юга и юго-востока, будет сухая и солнечная погода. Зато небольшие дожди могут пройти в Крыму и в Луганской области, где температура снизится на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. Теплее всего будет на юге материковой Украины, а также в Закарпатье и в центре страны, где температура воздуха достигнет +27…+28 градусов. На остальной территории температура составит +23…+26 градусов.

В понедельник, 27 июля, синоптики прогнозируют очередное потепление в Украине. Почти везде, кроме Закарпатья и Прикарпатья, будет солнечная, сухая и теплая погода, а температура воздуха достигнет +30 градусов. Самое прохладное в этот день будет на Львовщине, где днем температура воздуха достигнет всего +23 градусов.