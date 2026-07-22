"Четверг будет прохладным": синоптик рассказала, где в Украине ожидаются дожди

В четверг, 23 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода без сильной жары. Прохладнее всего будет в большинстве регионов, тогда как на востоке и юго-востоке температура воздуха достигнет +28 градусов. Дожди прогнозируются преимущественно на западе, востоке, а также в Запорожской области и Крыму.

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О прогнозе погоды сообщила синоптик Наталья Диденко. На большей части территории Украины существенных осадков не ожидается, а жара пока отступит.

Таким образом, максимальная температура воздуха 23 июля составит +20…+25 градусов. В восточных и юго-восточных областях будет несколько теплее – +25…+28 градусов.

Дожди ожидаются в западных областях, за исключением Тернопольской и Хмельницкой, а также в восточных регионах, Запорожской области и временно оккупированном Крыму. В ближайшую ночь в Одесской области возможны ливни и грозы, однако днем интенсивность осадков уменьшится.

В Киеве погода будет комфортной: без дождя, с переменной облачностью и температурой воздуха +23…+25 градусов.

В начале следующей недели температура начнет постепенно повышаться, а в начале августа в Украину может вернуться жара. К такому долгосрочному прогнозу пока стоит относиться с осторожностью.

Также Диденко посоветовала летом более внимательно относиться к употреблению сырой зелени в заведениях общественного питания, рекомендовав тщательно мыть овощи и зелень дома, чтобы избежать пищевых отравлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 22 июля, теплее всего будет в южных и восточных областях Украины, где температура воздуха достигнет +31 градуса. Уже со следующей недели жара охватит всю территорию страны.

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