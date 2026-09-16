В Украину нагрянет резкое похолодание и дожди: названа дата

В четверг, 17 сентября, в Украине сохранится теплая и преимущественно солнечная погода. Лишь на западе страны возможны небольшие осадки из-за приближения атмосферного фронта.

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В то же время уже с 21 сентября ожидается резкое похолодание и дожди в большинстве областей. Подробнее об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине

По словам Диденко, 17 сентября в Украине установится комфортная температура. Днем воздух прогреется до +20 – +24 градусов, а в Закарпатье столбики термометров покажут +23 – +26.

"В большинстве областей Украины будет преобладать сухая, ясная и солнечная погода. И только в западных областях близость атмосферного фронта завтра приведет к небольшим осадкам", – сообщила она.

В Киеве в четверг ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха в столице составит +23 – +25 градусов.

В то же время синоптик напомнила, что уже с 21 сентября в большинстве областей Украины наступит значительное похолодание, которое будет сопровождаться дождями.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, 17 сентября на западе ночью ожидается +10 – +15 градусов, а днем до +20 – +25 градусов.

В северных и центральных областях температура ночью составит +10 – +13 градусов, днем – +20 – +23. На востоке прогнозируют +11 – +14 градусов ночью и до +18 – +22 днём.

На юге и в Крыму ночью будет +11 – +16 градусов, а днем воздух прогреется до +20 – +24.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что новая неделя в Украине начнется с прохладной и местами дождливой погоды, однако уже со среды температура воздуха будет постепенно повышаться.

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