До +25, но не везде: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно комфортная осенняя погода, местами с переменной облачностью. В западных областях местами пройдут кратковременные дожди, а дневная температура будет колебаться от +18 до +25 градусов.

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Теплее всего будет в Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Подробнее о погоде на 17 сентября

18 сентября на западе страны синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10 – +15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +20 до +25. Теплее всего ожидается в Закарпатье и Прикарпатье.

В северных и центральных областях будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью прохладно – всего +10 – +13 градусов. Дневная температура воздуха в регионе будет держаться на уровне +20 – +23 градусов тепла.

На востоке и юге Украины ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, осадков синоптики не прогнозируют.

В восточных областях ночью +11 – +14 градусов, днем воздух прогреется до +18 – +22 градусов.

В южной части и в Крыму ночью +11 – +16 тепла, днем будет по-летнему теплая погода – до +20 – +24 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что новая неделя в Украине начнется с прохладной и местами дождливой погоды, однако уже со среды температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит украинцам классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится.

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