Будет до +28: синоптик дал прогноз на неделю в Украине и рассказал, когда ждать бабиного лета

Новая неделя в Украине начнётся с прохладной и местами дождливой погоды, однако уже со среды температура воздуха будет постепенно повышаться. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, потепление будет связано с притоком воздуха с юга и юго-запада.

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До конца второй декады сентября в Украине будет преобладать тёплая, сухая и малооблачная погода, которую можно считать первым бабьим летом. Об этом синоптик написал на портале meteoprog.

Понедельник, 14 сентября

В понедельник умеренные и значительные дожди пройдут в южной части Украины. В Крыму и Приазовье возможны грозовые ливни и шквалы. Днем осадки также охватят центральные и восточные регионы страны, тогда как на остальной территории существенных дождей не ожидается.

В западных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, в западных областях +5…+10 °С. Днем будет +20…+25 °С, в центральных регионах местами +14…+19 °С.

Вторник, 15 сентября

Ночью в восточных областях пройдут умеренные дожди, местами возможны грозы. Днем небольшие кратковременные дожди ожидаются в западных и северо-западных регионах Украины.

На остальной территории существенных осадков не ожидается. В западной части страны местами возможен туман. Ветер северный и северо-западный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит +8…+13 °С, днем воздух прогреется до +18…+23 °С.

Среда, 16 сентября

В среду на большей части территории Украины под влиянием поля повышенного давления ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит +8…+13 °С, днём +20…+25 °С. На крайнем юге и в Закарпатье местами воздух прогреется до +27 °С.

Четверг, 17 сентября

В четверг в Украине продолжится период устойчивой и теплой погоды. Осадков не ожидается на всей территории страны, хотя ночью местами возможен слабый туман.

Ночью ветер будет переменного направления, днём – южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а днём прогреется до +23…+28 °С.

Пятница, 18 сентября

В пятницу в Украине сохранится теплая и сухая погода. Осадков не ожидается, только днем на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +11…+16 °С, днем воздух прогреется до +24…+29 °С. На Полесье и во Львовской области будет несколько прохладнее – +18…+23 °С.

Суббота, 19 сентября

В большинстве регионов Украины в субботу ожидается погода без осадков. Лишь в западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём прогреется до +23…+28 °С. В западных регионах будет около +20 °С.

Воскресенье, 20 сентября

В воскресенье под влиянием циклона дожди пройдут в северной половине Украины. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Ветер западный и юго-западный, 7–12 м/с. Днем на Правобережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +23…+28 °С. В северных и западных областях будет около +20 °С.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября в Украине ожидалось продолжение метеорологического лета, а температура воздуха должна была быть выше климатической нормы на несколько градусов. В то же время синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что после теплой погоды страну ждут изменения температурного режима и кратковременные дожди.

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