В Украину надвигаются дожди и похолодание: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 18 сентября

В большинстве украинских областей 18 сентября будет дождливая погода с вероятностью гроз. Осадков не ожидается на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине.

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Свежим прогнозом синоптики Украинского гидрометеорологического центра поделились на своем сайте. В целом в среду небо будет облачным с прояснениями, а ночью – преимущественно без осадков.

Ветер – северо-восточный, 7-12 метров в секунду. В южных, восточных, а днем ​​и в Кировоградской и Днепропетровской областях – порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью в среднем +12...+17, на западе всего лишь +8...+13. Днем +19...+24, на высокогорье Карпат +13...+18 градусов.

В Киевской области ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура на Киевщине ночью +12...+17, днем ​​+19...+24. В Киеве прогнозируют ночью +14...+16, днем ​​+21...+23 градуса.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

18 сентября в южных, восточных, днем ​​и в Кировоградской и Днепропетровская областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен I (желтый) уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В своем прогнозе погоды на 18 сентября украинская синоптик Наталья Диденко заявила, что на части нашей территории ожидается "интересное" похолодание.

– В Укргидрометцентре считают, что осеннее похолодание придет к украинцам в конце сентября, с 23-26 числа.

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