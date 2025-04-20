В Украину на Пасху привезли благодатный огонь. Первые фото

В пасхальную ночь в Украину прибыл Благодатный огонь. Его привезли в наше государство через международный пограничный пункт пропуска "Устилуг" на Волыни.

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Первыми на территории нашего государства Благодатный огонь встретили пограничники Волынского отряда, они обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через границу. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"В международном пункте пропуска "Устилуг" пограничники Волынского отряда встретили Благодатный огонь, который традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне празднования Воскресения Христова. Святыня прибыла из Варшавы, а охранники границы обеспечили быстрое и безопасное прохождение огня через госрубеж", – говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению пограничники уточнили: Благодатный огонь, который, как верят христиане всего мира, сходит в Иерусалиме каждый год, знаменуя воскресение Иисуса Христа, в Украину привез представитель Волынской епархии Православной церкви Украины.

"С украинско-польской границы Благодатный огонь направляется в Киев, откуда он разъедется по всей Украине — в церкви, монастыри и приходы в разных регионах. Во многих храмах уже готовятся к его встрече, чтобы каждый желающий мог зажечь свечу от этой святыни и донести ее тепло до собственного дома. Пусть он согреет сердца украинцев –мдома, на передовой, во временной оккупации и за рубежом. И пусть с ним в каждый дом придут покой и любовь, а в Украину – победа и мир! – отметили в Западном региональном управлении ГПСУ.

Напомним, накануне, 19 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

OBOZ.UA публиковал фоторепортаж из Храма Гроба Господня, к которому на Пасху прикованы взгляды верующих со всего мира.

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