В Украину идет атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание: синоптик дала прогноз. Карта

В Украине в пятницу, 11 октября, ожидается холодный атмосферный фронт, который принесет ухудшение погоды, в том числе дожди и понижение температуры воздуха. Похолодание начнется с западных областей, а в воскресенье охватит всю территорию страны.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптика Наталья Диденко. "В Украину завтра посетит атмосферный фронт. Холодный", – написала она в своем Telegram-канале.

По данным синоптикини, этот фронт в пятницу обусловит дожди и похолодание в западных областях.

К вечеру пятницы дожди достанутся Житомирщины, Винницкой области, Киевщины и даже мероприятия Черкасщины.

Остальные территории Украины пока будут находиться в сухой погоде.

На юге и в центральных областях теплее всего, до +20...+25 градусов.

На востоке Украины +20...+23 градуса. На севере +19...+21 градус.

На западе похолодает до +12...+16 градусов, в Буковине и Хмельнитчине несколько теплее, до +19 градусов, прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 11 октября в течение большей части суток сухо, однако вечером "постучится уже этот холодный дождливый фронт". Поначалу пройдут небольшие дожди, но в субботу, 12 октября, они усилятся.

А днем в субботу, 12 октября, столица уже будет находиться в тыловом воздухе, поэтому 12 октября еще и резко похолодает до +11, +12 градусов.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины, и холод постепенно охватит все области, прогнозирует Диденко.

Она предупредила, что осенняя резкая смена погоды может сказаться на состоянии здоровья.

"Играйте, несмотря на погоду, займитесь профилактикой, помогайте себе и тем, кто рядом, быть здоровее. А значит, всеми способами побеждаем врага. Здоровьем и внутренним спокойствием в том числе", - посоветовала синоптикиня.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали OBOZ.UA, что с 13 октября в Украине ожидается похолодание, связанное с атмосферным фронтом с запада. Местами даже возможны заморозки, однако о снеге говорить пока рано.