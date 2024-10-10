Про снег говорить еще рано: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие недели

На этой неделе до пятницы в Украине будет удерживаться достаточно комфортная погода. Температурные показатели до 12 октября будут в пределах 15-20 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны – до 23 с отметкой "плюс".

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Об этом OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. С 13 октября снова ожидается понижение температуры, связанное с поступлением атмосферного фронта с запада.

В течение 13-14 октября прогнозируются осадки – они начнутся от западных областей, а затем сместятся на север и центр, после чего частично дойдут даже до левобережья.

"После этого у нас ожидается уже более низкий температурный фон. То есть сейчас, эта неделя, можно сказать, с ближайшей синоптической перспективы, самые теплые эти дни будут. На следующей неделе там наоборот будет снижение, и с 13 октября в западных областях, Житомирской, Винницкой областях даже уже возможны заморозки", – сказала Птуха.

В то же время о снеге, по ее словам, сейчас еще говорить рано. Нового снежного циклона, который был в конце сентября и начале октября, пока не предвидится.

"Наоборот, у нас после того, как пройдет этот атмосферный фронт 13-го числа, он начнет движение свой 12-го, даже 11-го немного в западных областях. Потом там еще небольшие осадки, но все же это дождь будет 14-го и 15-го числа. А начиная с 16-го, 17-го и практически до 20-го у нас будет преимущественно удерживаться поле высокого давления и там вероятность осадков минимальна", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

"Общие климатические тенденции по всему земному шару и для территории Европы, которые складываются за последние годы, зимы становятся более мягкими, периодов с теплыми днями становится все больше, а периодов с холодными днями становится меньше. Но опять же, абсолютно это не исключает, что может быть холод и относительно прохладная зимняя погода, мы ведь сезонная страна, для нас это нормально", – сказала нам синоптик.

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