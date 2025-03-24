В украинском небе зафиксировали неизвестную спираль: что это за космическое явление и стоит ли его бояться. Фото

Вечером в понедельник, 24 марта, в небе над Украиной можно было увидеть яркую спираль, напоминающую галактику. На самом же деле это явление – результат работы второй ступени ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

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"Как-то некоторое время назад была запущена миссия NROL-69 по заказу разведки США", – отметили в Alpha Centauri. Спиральная структура была вызвана выбросами горючего – когда ракета вращается, высвобождается избыток топлива.

Эта спираль также была видна в небе над рядом стран Европы. Местные жители, как и украинцы, делились кадрами в сети.

Такое явление замечают в небе уже не в первый раз. В январе 2023 года камера телескопа Subaru-Asahi Star Camera зафиксировала спираль над Гавайями. Ее появление в небе тоже было связано с запуском спутника компанией SpaceX.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта в Киеве слышали взрыв, раздавшийся при отсутствии воздушной тревоги. В этот момент в небе над столицей заметили пролет космического тела, оказавшегося метеоритом.

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