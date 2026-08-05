В украинский плен попали иностранцы из 51 страны мира, – Лубинец

На сегодняшний день в украинском плену находятся представители 51 страны – это боевики-наемники, воевавшие на стороне России. Именно поэтому сегодня "важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России влечет за собой реальные правовые последствия".

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Так заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств. По словам омбудсмена,"эмоции важны", но "мир ожидает фактов, доказательств и весомых юридических аргументов".

Что сказал Лубинец

"Эмоции важны. Именно они в свое время помогли миру услышать Украину. Но сегодня этого уже недостаточно. Мир ожидает фактов, доказательств и весомых юридических аргументов. Именно поэтому мы должны работать вместе – Офис омбудсмена, дипломаты, международные партнеры. У нас одна цель: вернуть наших людей и сделать все, чтобы Россия ответила за свои преступления", – в частности, сказал Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул: у "каждого дипломатического решения сегодня есть человеческое измерение". По мнению омбудсмена, в захватнической войне, которую ведет Россия против Украины, таким первоочередным аспектом "являются дети, гражданские лица и военнопленные, которые ждут возвращения".

Приведенные факты

Помимо того, что в украинском плену находятся представители 51 страны, омбудсмен отметил, что "еще тысячи украинцев до сих пор остаются в российском плену".

Возвращение украинских детей: "уже подтверждено 20 610 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей, хотя в рамках инициативы Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 425 детей", — сообщил омбудсмен. Он призвал украинских послов помогать организовывать визиты международных делегаций в Центры защиты прав ребенка.

Украинцы за рубежом: "Более 8,4 миллиона наших граждан сегодня находятся за пределами Украины", – сообщил Дмитрий Лубинец. Он добавил, что нужно сделать так, чтобы "каждый из них знал: Украина о нем помнит и готова защищать его права".

Наемники в украинском плену

Как сообщал OBOZ.UA, российский режим объявил убитым кубинского наемника Гонсалеса Туркаса, хотя он еще летом 2025 года попал в плен и с тех пор неоднократно давал интервью. При этом семья наемника также получила официальное уведомление о его смерти.

Ранее в КШППВ впервые с начала полномасштабной войны назвали количество граждан Беларуси, которые воевали на стороне России и попали в плен к украинским войскам.

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