В Украине запустили исследование о психологическом состоянии мужчин и женщин во время войны

Общественная организация "Адаптоника", Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова в партнерстве с Центром прикладных исследований запустили исследование "Психологическое состояние во время войны: гендерный аспект".

Видео дня

Об этом сообщается в соцсетях "Адаптоники".

"Цель исследования: выявить ключевые различия в переживании войны мужчинами и женщинами, а также определить факторы, влияющие на уровень стресса, тревожности и психологической адаптации в условиях войны", – отмечают авторы.

Они акцентируют на актуальности такого исследования, ведь война имеет существенное влияние на психологическое состояние населения, однако гендерный аспект этого влияния часто остается недостаточно изученным.

"Гендерные роли, общественные ожидания, а также различные формы участия мужчин и женщин в военных действиях и тыловой работе создают различные контексты переживаний. Это исследование позволит лучше понять специфику психологических состояний мужчин и женщин, что важно для разработки эффективных реабилитационных программ", – отмечают организаторы.

ОО "Адаптоника" – это сообщество, которое стремится сделать психологию понятной и доступной для всех украинцев. Его миссия заключается в формировании в обществе культуры заботы о психическом здоровье, чтобы забота о собственном психологическом состоянии стала естественной частью жизни каждого человека. В условиях современных вызовов, в частности войны и стресса, "Адаптоника" ставит целью помогать людям находить внутреннее спокойствие и баланс. Для этого организация делится полезными знаниями по психологии, предоставляет эффективные инструменты и предлагает упражнения для самопомощи, поддержки близких и повышения устойчивости, а также стремится сделать психологическую самопомощь доступной для всех, независимо от возраста, статуса или обстоятельств.

Исследование проводится среди гражданского населения, мужчин и женщин в возрасте 18-35 лет, проживающих в Киеве и Киевской области. Желающие принять участие в исследовании и пройти опрос, которые соответствуют вышеупомянутым критериям, могут сделать это здесь