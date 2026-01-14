'Сложное, но необходимое решение': объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями из пяти населенных пунктов Запорожья

В Запорожье объявили обязательную эвакуацию детей и их родителей из пяти населенных пунктов. 26 семей из прифронтовой зоны разместят в Черкасской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что такой непростой шаг необходим для сохранения жизни людей.

Людей вывезут в более безопасные регионы Украины

Решение было принято в ходе очередного заседания Координационного штаба по вопросам эвакуации.

"Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Для их приема и размещения определена Черкасская область", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, из-за постоянных обстрелов армии страны-агрессора обязательная эвакуация – "это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего детей".

Чиновник отметил, что слаженную координацию действий, безопасные маршруты эвакуации и поддержку каждой семье обеспечивают Министерство социальной политики, Министерство внутренних дел, органы местной власти и все привлеченные службы.

Напомним, в конце декабря на Днепропетровщине расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения. В течение месяца люди должны покинуть свои дома в 45 населенных пунктах Синельниковского района, где ведутся боевые действия. Решение приняли с целью сохранения жизни и здоровья жителей громады в связи с вооруженной агрессией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет обороны Черниговской области 30 декабря принял решение об обязательной эвакуации из 14 сел, которые расположены вблизи границы с Россией и Беларусью. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

