В Украине зафиксировали землетрясение: где были толчки

В Закарпатской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера. Подземные толчки наблюдались днем четверга, 14 сентября.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля. В частности, толчки зафиксировали в 11:52 недалеко от города Виноградов Закарпатской области.

Источник землетрясения размещался на глубине 5 километров.

"14 сентября 2023 года в 11:52:57 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Закарпатской области, магнитудой 2,0. Эпицентр землетрясения находился в 6 км к востоку от г. Виноградов, Закарпатской области, на глубине 5 км", – говорится в сообщении.

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По классификации землетрясений относится к неощутимым. Он не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

Последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 15 августа 2023 с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).

Напомним, что в Марокко поздно вечером в пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Многие жители были вынуждены провести ночь под открытым небом, поскольку правительство Марокко предупредило их об опасности возвращения в свои дома.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Турции снова произошло сильное землетрясение.