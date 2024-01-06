В Украине зафиксировали в 8 раз больше браков, чем разводов: какие регионы в лидерах

Запервые полгода 2023 года в Украине зафиксировали в восемь раз больше браков, чем разводов. Более 86 тысяч пар поженились в этот период, а 10 тысяч развелись. За первые полгода 2022 года показатели были еще выше – брак оформили более 103 тысяч пар.

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Больше всего бракосочетаний состоялось в Киеве, на Днепропетровщине и Одесщине. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

По данным ведомства, в Киеве было заключено 9 292 брака. Более 8,6 тысячи – в Днепропетровской области, а более 6,6 тысячи – в Одесской.

Разводов в столице было 1678, больше всего среди всех регионов. На втором месте – Днепропетровщина с 1,2 тыс. разводов.

В Киевской области развелись также немало пар – 718.

В Минюсте также рассказали, что за первые полгода 2023 года на подконтрольных территориях было зарегистрировано более 93 тысяч рождений детей. Больше всего малышей родилось в Киеве (9 801).

Второе место заняла Львовщина, где родилось более 8 тысяч детей, а третье – Днепропетровщина (более 7 тысяч).

Статистика не учитывает данных с временно оккупированных территорий.

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