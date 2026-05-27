В Украине ввели новый праздник: решение парламента

Народные депутаты решили добавить в украинском календаре еще один праздник. Парламентарии проголосовали 27 мая за введение Дня украинской музыки.

Видео дня

Праздник будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября. Об этом говорится в соответствующем решении Верховной Рады.

В чем суть решения

В парламенте рассказали, что целью инициативы является оказание почестей вкладу украинских исполнителей и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, поддержка культурного сопротивления в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также укрепление украинского культурного пространства, свободного от российского влияния.

В международном измерении День украинской музыки рассматривается как важный инструмент культурной дипломатии Украины. Предложенная дата связана с проведением фестиваля "Червона рута" в 1989 году, который стал знаковым событием в истории украинской культуры и современной украинской музыки.

По словам главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета по гуманитарной и информационной политике Александра Санченко, украинская музыка сегодня является не только искусством, но и составляющей информационной безопасности и культурного фронта государства.

К депутатам обратились музыканты

Председатель подкомитета также сообщил, что с предложением ввести День украинской музыки к народным депутатам обратились представители музыкальной индустрии, в частности, Украинское агентство по авторским и смежным правам. По его словам, профессиональное музыкальное сообщество должно получить собственный день для консолидации усилий по развитию украинской музыки и усилению государственной поддержки отрасли.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что украинская музыка оказывает мощное международное влияние. Парламентарии уверены, что празднование Дня украинской музыки поможет молодому поколению лучше познать творчество выдающихся украинских артистов – от классиков до современных исполнителей. Также в Раде считают, что праздник будет способствовать развитию эстетического вкуса, уважения к культурному наследию и формированию устойчивой национальной идентичности.

Народные депутаты считают, что внедрение нового праздника будет иметь комплексное положительное влияние на развитие украинской культуры и консолидацию общества, а проведение ежегодных мероприятий по случаю Дня украинской музыки активизирует деятельность учреждений культуры, образования, институтов гражданского общества и субъектов креативной индустрии создав мощную платформу для презентации творчества украинских исполнителей разных поколений и жанров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский звукорежиссер Владимир Пунько, а также продюсер и дирижер симфонического оркестра Lviv National Philharmonic Orchestra Сергей Хоровец стали обладателями одной из самых престижных премий в области музыки – Latin Grammy Awards.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский музыкант не смог поехать на "Грэмми 2026" по приглашению мировой звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!