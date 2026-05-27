В Украине ввели новый праздник: решение парламента
Народные депутаты решили добавить в украинском календаре еще один праздник. Парламентарии проголосовали 27 мая за введение Дня украинской музыки.
Праздник будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября. Об этом говорится в соответствующем решении Верховной Рады.
В чем суть решения
В парламенте рассказали, что целью инициативы является оказание почестей вкладу украинских исполнителей и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, поддержка культурного сопротивления в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации, а также укрепление украинского культурного пространства, свободного от российского влияния.
В международном измерении День украинской музыки рассматривается как важный инструмент культурной дипломатии Украины. Предложенная дата связана с проведением фестиваля "Червона рута" в 1989 году, который стал знаковым событием в истории украинской культуры и современной украинской музыки.
По словам главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета по гуманитарной и информационной политике Александра Санченко, украинская музыка сегодня является не только искусством, но и составляющей информационной безопасности и культурного фронта государства.
К депутатам обратились музыканты
Председатель подкомитета также сообщил, что с предложением ввести День украинской музыки к народным депутатам обратились представители музыкальной индустрии, в частности, Украинское агентство по авторским и смежным правам. По его словам, профессиональное музыкальное сообщество должно получить собственный день для консолидации усилий по развитию украинской музыки и усилению государственной поддержки отрасли.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что украинская музыка оказывает мощное международное влияние. Парламентарии уверены, что празднование Дня украинской музыки поможет молодому поколению лучше познать творчество выдающихся украинских артистов – от классиков до современных исполнителей. Также в Раде считают, что праздник будет способствовать развитию эстетического вкуса, уважения к культурному наследию и формированию устойчивой национальной идентичности.
Народные депутаты считают, что внедрение нового праздника будет иметь комплексное положительное влияние на развитие украинской культуры и консолидацию общества, а проведение ежегодных мероприятий по случаю Дня украинской музыки активизирует деятельность учреждений культуры, образования, институтов гражданского общества и субъектов креативной индустрии создав мощную платформу для презентации творчества украинских исполнителей разных поколений и жанров.
