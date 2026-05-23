Впервые в истории: украинцы получили Latin Grammy за альбом для испанского гитариста, записанный во Львове во время войны

Украинский звукорежиссер Владимир Пунько, а также продюсер и дирижер симфонического оркестра Lviv National Philharmonic Orchestra Сергей Хоровец стали обладателями одной из самых престижных премий в области музыки – Latin Grammy Awards. Они работали над созданием проекта испанского гитариста Рафаэля Серраета Y El Canto de Todas, который одержал победу в категории "Лучший инструментальный альбом".

В этой номинации предусмотрено три награды: для артиста, продюсера и режиссера, поэтому в Украину прибыли сразу две статуэтки. Подробностями о триумфе на премии поделился Владимир Пунько на личной странице в Instagram.

"Первая в Украине статуэтка Latin Grammy прибыла к своему обладателю. Для меня честь сказать, что я – первый в истории Украины звукорежиссер, который получил такую награду", – написал Пунько.

Y El Canto de Todas – это инструментальный альбом Серраеты, созданный в сотрудничестве с оркестром Львовской национальной филармонии. Проект посвящен творчеству латиноамериканских женщин-композиторов и сочетает в себе музыкальные традиции Латинской Америки, Испании и академической оркестровой культуры.

Как отметил Владимир Пунько, он отвечал за полный цикл создания звучания альбома – от записи до финального мастеринга, сочетая техническую точность и внимание к музыкальной выразительности. Особенность Y El Canto de Todas заключается и в том, что он был записан во Львове во время большой войны.

Пунько подчеркнул, что церемония вручения премии состоялась еще в октябре в Лас-Вегасе, США, однако они не хотели придавать событию огласку, пока не дождались наград.

Latin Grammy Awards – престижная музыкальная премия, которую с 2000 года вручает Латинская академия звукозаписи. Наградой отмечают артистические и технические достижения в звукозаписи и музыкальном бизнесе. Победителей определяют путем голосования профессионального сообщества, что включает исполнителей, продюсеров и звукорежиссеров.

