В Украине введут новый порядок подготовки офицеров запаса: что изменится с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине начнет действовать новый порядок военной подготовки офицеров запаса медицинской службы. Речь идет о восстановлении обязательной подготовки для отдельных категорий студентов в учреждениях высшего образования.

Как пишет издание Лига Закон, соответствующие нормы предусматривает Закон № 4538-IX "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы". Документ был официально опубликован 30 июля в газете "Голос Украины" и вступил в силу 31 июля 2025 года.

Новые требования подготовки

Закон меняет подход к военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса. Для части соискателей высшего образования она будет оставаться добровольной, однако для студентов медицинских и фармацевтических специальностей становится обязательной.

Речь идет о гражданах Украины, которые получают высшее образование, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор. Именно для этой категории восстанавливается обязательная военная подготовка в рамках учебного процесса.

Что предусматривает закон

Согласно обновленным положениям, на добровольных началах военную подготовку могут проходить граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень не ниже бакалавра, пригодные к службе по состоянию здоровья и успешно прошли профессионально-психологический отбор.

В то же время для студентов медицинских и фармацевтических специальностей такая подготовка является обязательной. Высшие учебные заведения всех форм собственности и подчинения, имеющие лицензию на образовательную деятельность по соответствующим специальностям, обязаны обеспечить прохождение этой военной подготовки по программе офицеров запаса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки в Украине, по состоянию на ноябрь, это 51 день. Из них 42 отведено на практические и теоретические занятия, семь – выходные и еще двое суток – на решение административных вопросов. Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые непосредственно занимаются подготовкой новобранцев, рассказали о нюансах БЗВП.

