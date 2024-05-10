В Украине в поминальные дни возле кладбищ будут дежурить полицейские: какие угрозы

Во время поминальных дней кладбища в Украине будут патрулироваться полицейскими. Правоохранители смогут проверять лиц и граждан просят быть осторожными.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила начальница Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис. По ее словам, правопорядок будут обеспечивать более 12 тысяч правоохранителей.

По данным Главных управлений Нацполиции, в разных регионах поминальные мероприятия состоятся более чем на 9 000 кладбищах.

Гирдвилис отметила, что посещать кладбища в эти дни – это личный выбор каждого, но нужно понимать, что это открытая местность, что связано с повышенным риском.

Представительница полиции призвала граждан осторожничать на кладбищах, ограничить продолжительность пребывания там и помнить о регионах, где действует ограничение на посещение кладбищ. Это – Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. В других регионах, например, в Черниговской области, определены конкретные безопасные места для посетителей.

"Это связано с минной опасностью и еще не все работы по разминированию на деоккупированных территориях завершены. Кроме того, обращаемся к гражданам, проживающим в прифронтовых регионах. Чтобы они избегали в эти дни посещения кладбищ, что непосредственно связано с безопасностью. Призываем также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однозначно направляться с мест скопления людей", – пояснила спикер.

Гирдвилис также напомнила, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно немедленно звонить по телефону в профильные службы или обращаться к полицейским, которые будут нести службу именно вблизи кладбищ. Наряды полиции будут избирательно проверять людей и реагировать на любые подозрительные действия с целью предотвращения нарушений или провокаций.

Напомним, в Киеве поминальные дни продлятся с 12 по 15 мая. В настоящее время для обеспечения порядка и безопасности граждан на кладбищах столицы будет привлечено около 1400 сотрудников полиции, муниципальной охраны и нацгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, через неделю после величайшего христианского праздника Пасхи начинаются поминальные дни. В это время верующие посещают своих умерших близких на кладбище и чествуют их. Что нужно нести на кладбище в поминальные дни, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!