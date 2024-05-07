Поминальные дни в Киеве: сколько правоохранителей обеспечат порядок и безопасность на кладбищах

В Киеве поминальные дни продлятся с 12 по 15 мая. В настоящее время для обеспечения порядка и безопасности граждан на кладбищах столицы будет привлечено около 1400 сотрудников полиции, муниципальной охраны и нацгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жители города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Для тех, кто пойдет на кладбища – уделите максимум внимания собственным безопасности. Не создавайте скопления, максимально ограничьте время своего пребывания на кладбище, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. При необходимости – обращайтесь к правоохранителям. Они будут дежурить у всех кладбищ", – призвали в КМВА.

Всего в эти поминальные дни для обеспечения порядка и безопасности будут привлечены около 1400 сотрудников полиции, муниципальной охраны и нацгвардии. В Киеве поминальные дни запланированы с 12 по 15 мая, проверка и разминирование мест захоронений была проведена в прошлом.

Кроме того, во время поминальных дней в столице будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта к местам захоронения, в частности почти полторы сотни автобусов, которые будут курсировать от станций метро до кладбищ.

Как сообщал OBOZ.UA, через неделю после величайшего христианского праздника Пасхи начинаются поминальные дни. В это время верующие посещают своих умерших близких на кладбище и чествуют их. Что нужно нести на кладбище в поминальные дни, читайте в нашем материале.

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