В Украине в 2023 году зафиксировали НЛО: в Минобороны раскрыли интересные подробности. Фото

Советник министра обороны Украины и эксперт по дронам и РЭБ Сергей Бескрестнов ("Флеш") отметил, что в 2023 году украинские защитники зафиксировали в небе неопознанный летающий объект (НЛО). И предположил, что за этим может скрываться новое оружие врага.

Об этом Бескрестнов заявил в своем Telegram-канале. Во время, когда идет война, исследования НЛО становятся военным вопросом, а не гражданским.

Что известно

"В 2023 году я опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом. Через час мне написали .... представители государственной структуры, которая занимается этими вопросами в Украине еще с советских времен", – написал Бескрестнов.

По его словам, с началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В связи с этим в ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главнокомандующим.

Он предположил, что под видом НЛО может скрываться новое вооружение нашего врага.

"Поэтому не только США занимаются подобными вопросами, ведь за понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника", – заявил советник министра обороны.

Также он призвал украинцев, которые стали свидетелем НЛО и имеют видеоматериалы, присылать их на почту [email protected], ведь эти наблюдения могут оказаться очень важными.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Пентагон официально начал публикацию секретных материалов об НЛО и аномальных явлениях. К работе над проектом подключились Белый дом, американская разведка, NASA, ФБР, Министерство энергетики США и офис AARO, который занимается исследованием неизвестных явлений в воздухе, космосе и океане.

