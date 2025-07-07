В Украине утвердили единые правила перевозки животных в автобусах: что они предусматривают

7 июля в Кабинете министров Украины впервые утвердили единые правила перевозки животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Они обязательны к исполнению всеми перевозчиками, которые работают на указанных маршрутах.

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Обновленные нормы (а именно изменения в правительственном Постановлении № 176) разработали в Министерстве развития громад и территорий совместно с UAnimals, сообщается на сайте ведомства. В Минразвития надеются, что единые требования будут способствовать повышению комфорта пассажиров, безопасности перевозок и соблюдению гуманного обращения с животными.

"До сих пор мы имели нечеткие и неоднозначные нормы, которые определяли, как именно перевозить животных в междугородных и международных автобусах. Это создавало путаницу для пассажиров, водителей и перевозчиков. Новые правила – это шаг к более безопасному, предсказуемому и гуманному транспорту. Они учитывают потребности пассажиров, животных и операторов рынка. И важно – это еще один элемент гармонизации украинских норм с европейскими стандартами", – отметил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.

Новые правила отличаются в зависимости от размера и веса животного. Среди обязательных требований ко всем домашним любимцам – наличие ветеринарного документа.

Мелкие животные (весом до 10 кг) – собаки, кошки, декоративные птицы, грызуны – должны перевозиться в специальных контейнерах, клетках или сумках с абсорбирующим дном. Такое животное разрешено разместить на руках, под сиденьем или на отдельном месте при условии выкупа этого места по тарифу взрослого пассажира.

Собаки среднего и большого размера (10 – 45 кг) перевозятся только в наморднике и на поводке. Пассажир обязан выкупить все соседние места в одном ряду и разместить животное на полу на специальной подстилке. Использование сиденья для размещения животного запрещено. Одновременно в салоне разрешается перевозить не более одного домашнего животного (или двух, если их сопровождает одно лицо).

Собаки весом более 45 кг могут перевозиться только в соответствии с отдельными условиями перевозчика на специально оборудованном транспорте.

Собаки-поводыри лиц с инвалидностью перевозятся бесплатно, без выкупа мест, в наморднике и на коротком поводке – рядом с лицом, которое сопровождает животное.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве зооспасатели пришли на помощь волку. Животное проживало в одном из многоквартирных домов города, но его владельцы все же решили передать четвероногого в приют.

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