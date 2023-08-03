В Украине усилится жара: синоптик дала прогноз на пятницу и рассказала, когда ждать похолодания

В большинстве областей Украины в пятницу, 4 августа, будет преобладать жаркая погода до +30...+33 градусов, на Буковине до +34 градусов. К вечеру на западе и Житомирщине местами прольются грозовые дожди.

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Такой прогноз погоды озвучила украинский синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что "полюсом" жары завтра будут Румыния, Болгария, Молдова и часть Турции, где ожидается до +33...+38 градусов.

"Забросит и к нам немного этого августовского синоптического пламени – поэтому Черновицкая область окажется завтра едва ли не самой жаркой в Украине, до +34 градусов. Однако другие западные области будут значительно свежее, +27... +29 градусов, разве на Закарпатье до +31 градуса", – рассказала синоптик..

В Киеве, по ее прогнозу, с завтрашнего дня начнет усиливаться жара, в течение дня ожидается +31...+33 градуса, осадки маловероятны. В течение выходных температура вырастет до +32...+35 градусов.

В Украине на выходных также будет жарко до +32...+38, на западе +25...+30 градусов, а в воскресенье местами +24...+27 градусов. Похолодание начнется с понедельника, 7 августа.

На востоке Украины жара еще задержится в понедельник, но уже во вторник-среду ослабнет и там, прогнозирует Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Укргидрометцентре спрогнозировали жаркий конец недели в Украине. Лишь на западе страны прольются дожди.

– Синоптики пообещали жару до +40 градусов в Украине в начале августа.

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