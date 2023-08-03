Жара достигнет +38 градусов: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

До конца недели в Украине ожидается жаркая погода, температура воздуха местами достигнет +38 градусов. Жарче всего будет на юге страны, а на западе прольются дожди.

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Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в ночь на пятницу, 4 августа, ожидается +17…+20, днем +26…+33.

В большинстве областей без осадков, ветер южный, на западе юго-западный, 5-10 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ривненской, Ивано-Франковской областях днем возможен кратковременный дождь.

В Киеве малооблачно, ночью +20...+18, днем +31...+33, ветер южный 5-10 м/с.

В субботу, 5 августа, ночью +17...+24, днем жарко от +29 до +35, на юге местами до +37. В западных областях несколько свежее, днем до +31 +32, дожди.

В Киеве ночью +23...+21, днем ясно, без осадков, +31...+33, ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 6 августа, ночью +18... +25, днем +22...+38, жарче всего в южных областях и Крыму. На западе дожди, днем от +24 до +31.

В Киеве ночью +23...+21, днем +33...+35, ясно, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее синоптики спрогнозировали жару до +40 градусов в Украине. На западе будет гораздо прохладнее.

– Подробный гороскоп на август для всех знаков читайте в материале по ссылке.

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