В Украину идет рекордная жара до +40: синоптик назвала даты и сделала предостережение

Начало третьего месяца лета-2023 в Украине ознаменуется невероятной жарой. Уже ближе к первым выходным августа и во время них температура воздуха днем будет достигать +40 °С.

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Такая погодная картина не коснется разве что западных регионов. Об этом предупредила народный синоптик Наталья Диденко (чтобы просмотреть данные о погоде, доскролльте новость до конца).

"В Украину идет сильная жара! В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусаться +32… +39 °С, на востоке и юге, вероятно, до +40!" – отметила она.

По ее словам, южные и восточные регионы первыми столкнутся с повышением температуры уже в ближайшие дни. Но в целом к сильной жаре нужно готовиться большинству украинских граждан в конце недели и местами в начале следующей.

Данные сайта meteo.ua свидетельствуют, что в среднем солнце по стране припечет до +35…+37 °С. В то же время на фоне жары в некоторых районах от запада до востока и с севера до юга могут быть кратковременные дожди. Ночная температура воздуха в указанный период тоже будет очень высокой – от еще комфортных +20 до душных +28 °С.

Синоптик говорит, что избежать жары смогут только западные области страны. К примеру, на Львовщине и Закарпатье днем столбики термометров 4-6 августа покажут +25... +27 °С, ночью опустятся до +13... +17 °С. Хотя на Буковине местами тоже до +40 °С днем.

"Просмотрите исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, купите что-то от артериального давления, запланируйте поделать лучше что-то дома, поменьше бегайте по улице, не вминайте горячий асфальт, выходите вечером в ближайший сквер, двор, парк – будет легче дышать", – посоветовала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили украинцев о погодных катаклизмах в августе. По их словам, в стране ожидаются экстремальная жара, бури, шквалы и град.

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