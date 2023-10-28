В Украине ударят морозы и выпадет первый снег: синоптики назвали даты

Первый снег в Украине в этом году выпадет в конце ноября. А вот начало последнего месяца осени будет достаточно теплым.

Такой прогноз дает погодный сервис Meteo.ua. По прогнозам синоптиков, в конце ноября температура снизится до минусовых отметок.

А начнется последний осенний месяц достаточно тепло. В понедельник, 1 ноября, температура воздуха в центральных областях будет +12...+17, на севере страны +12...+15, в западных областях будет колебаться в пределах +7...+13. В столице столбики термометров будут показывать +10...+16.

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В Черкассах 1 ноября будет стоять пасмурная погода, температура будет колебаться в пределах +12...+16. Ветер южный, 7-10 м/с.

В Чернигове 1 ноября ожидается умеренный дождь, а температура воздуха будет +12...+15 градусов. Ветер северный, 6-10 м/с.

Во Львове 1 ноября солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, однако ожидаются умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха будет составлять +8...+14. Ветер северо-западный, 8-10 м/с.

В Ивано-Франковске 1 ноября пройдет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12. Ветер северо-западный, 6-10 м/с.

В Ровно 1 ноября ожидается пасмурная погода без дождя. Температура воздуха утром будет +12, но к вечеру будет снижаться. Уже днем столбики термометров будут показывать +10, а ночью +7. Ветер западный, 6-10 м/с.

В Киеве 1 ноября будет достаточно тепло, но ожидается дождь. Температура будет колебаться в пределах +10…+16. Ветер северный, 6-10 м/с.

С 7-8 ноября температура начнет снижаться, и уже к середине месяца опустится кое-где до 0.

16 ноября первые заморозки охватят всю Украину, и к концу месяца температура воздуха будет колебаться от -1 до +7 градусов.

26 ноября выпадет первый снег. Правда, он будет мокрым и вперемешку с дождем. Такие осадки ожидаются на западе страны – во Львовской и Ровенской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца текущей недели (до 29 октября) прогнозируются дожди и ливни, а температура воздуха во многих населенных пунктах начнет постепенно снижаться.

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