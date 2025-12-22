Без осадков и до +5°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 декабря

В Киевской области в понедельник, 22 декабря, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 22 декабря по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области днем 0-5°С тепла; в Киеве днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +1°С... +3°С; Мироновка +2°С... +4°С; Фастов +1°С... +3°С; Яготин +2°С... +4°С; Барышевка +2°С... +4°С; Борисполь +2°С... +4°С и Вышгород +2°С... +4°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!