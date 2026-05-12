В Украине стартовала 'Неделя здорового ланчбокса', чтобы уменьшить потребление соли и сахара среди детей и подростков

"Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" – инициатива, к которой приглашают присоединиться все учебные заведения с 11 мая по 15 мая. Ее цель – помочь детям и родителям по-новому посмотреть на перекусы и сделать их более сбалансированными.

В течение недели, детей и их родителей поощряют готовить питательные ланчбоксы и делиться своим "куском" – собственным вариантом полезного перекуса. Это могут быть сезонные фрукты, морковь с хумусом, сэндвич или другая простая и здоровая пища, которую удобно взять с собой.

Почему именно перекус? В школе есть возможность съесть горячий обед, а об ужине позаботятся родители. Зато перекус дети обычно покупают самостоятельно в магазинах или киосках. Именно тогда в рационе детей чаще всего появляются продукты с чрезмерным содержанием соли и сахара, что вредит их здоровью.

Переосмысление роли перекусов крайне важно для формирования здорового пищевого поведения детей. В то же время стоит помнить, что перекусы не заменяют полноценного горячего питания, а лишь дополняют его – помогают ребенку оставаться энергичным и сытым в течение долгого дня, особенно если он посещает кружки или секции.

Сегодня в Украине продолжается реформа школьного питания, которая внедряется по инициативе Елены Зеленской. Благодаря ей уже более 2 миллионов детей и подростков получают бесплатное горячее питание в школе, что является важным шагом к формированию здоровых

пищевых привычек на национальном уровне. Начиная с сентября 2026 года, программа охватит всех учеников – и в целом качественным школьным питанием будет обеспечено около 3 миллионов детей.

Почему именно соль и сахар в фокусе внимания?

Нездоровое питание остается одним из ключевых факторов, который может вызвать риски для здоровья, в частности способствовать возникновению избыточного веса и ожирения. Это может быть длительным процессом, который формируется через ежедневные привычки, особую роль в которых играют продукты, содержащие чрезмерное количество соли и сахара. Именно они способствуют формированию привычки выбирать более калорийную пищу.

По оценкам специалистов, избыточное потребление соли ежегодно приводит к почти 1,9 миллиона смертей в мире. В Украине оно почти вдвое превышает рекомендованную ВОЗ норму. В то же время вместе с солью дети потребляют много добавленного сахара – в батончиках, йогуртах, вафлях и других популярных перекусах. В будущем это может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету 2-го типа - неинфекционным заболеваниям (НИЗ), которые являются одной из основных причин смертности в Украине.

В ответ на эти угрозы новые нормы питания ввели для организации питания в украинских учебных заведениях. Среди новых норм – приведение к стандартам ВОЗ количества добавленной соли и сахара, которые используются для приготовления пищи в школьных столовых.

"Привычка питаться здорово должна закладываться еще в детстве. Для этого мы хотим показать альтернативы слишком сладким или слишком соленым перекусам и продемонстрировать, что полезное питание – это сознательный выбор, которому стоит учиться еще с детства. Приготовленный заранее здоровый перекус может быть вкусным, доступным и удобным для ежедневного рациона", – делится Ирина Скорбун, координатор направления "Здоровая школа" украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья".

Перекус как удачный старт

Основу детских перекусов часто составляют переработанные и вредные продукты. Это:

чипсы, снеки, сухарики;

бургеры, картофель фри;

колбасные изделия, сырки, булочки;

сладкая выпечка, конфеты, шоколадные батончики и вафли;

сладкие газированные напитки и даже энергетики.

Что взамен предлагают выбирать нутрициологи для перекуса детей:

фрукты и ягоды;

овощи (огурцы, морковь, сельдерей и др.);

орехи и сухофрукты;

йогурты без сахара (или с фруктами);

бобовые, салаты;

бутерброды с отварным мясом или сыром;

вода, вода с лимоном и мятой, чай без сахара.

Преимуществами таких перекусов является простота, доступность, минимальная обработка, а также возможность хранить их в ланчбоксе. Так дети привыкнут, что здорово питаться можно ежедневно – и это помогает быть сытым и полным энергии.

"Для ежедневных перекусов детям не нужны сложные рецепты или специальные продукты. Лучше всего работают простые варианты, которые удобно взять с собой. Оптимальный перекус – это комбинация "энергия + сытость": фрукт или овощи, источник белка (йогурт / яйцо / хумус / нежирное мясо) и цельнозерновой продукт (например, хлебец или лаваш). Именно такой подход помогает формировать привычку здорово питаться, ведь такой перекус всегда под рукой и отлично утоляет голод", – объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Соколова.

Ланчбокс как элемент самовыражения

Для детей каждое действие – это элемент самовыражения, еда также является составляющей этого процесса. Кампания "Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" демонстрирует, что здоровые перекусы могут быть не только полезными, но и стильными и привлекательными. Поэтому акцентом в кампании является ланчбокс, который каждый ребенок может стилизовать и сделать уникальным, тем самым проявляя собственный стиль и характер.

Также ланчбокс может быть инструментом, который дает ребенку возможность самостоятельно выбрать здоровые продукты. Именно через такие решения формируется понимание пищи и свойств продуктов, что значительно влияет на формирование здоровых привычек в будущем.

Полезные материалы для родителей и учителей по организации "Недели здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" размещены на платформе Znaimo.

Учебные заведения – участники кампании "Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" могут принять участие в розыгрыше и имеют шанс выиграть полезный приз – портативный мультимедийный проектор.

"Неделя здорового ланчбокса: Покажи свой кусь" реализуется в рамках украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья" при финансовой поддержке Швейцарии.

Справочная информация:

Украинско-швейцарский проект "Действуем для здоровья" направлен на уменьшение факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) с целью улучшения общего благосостояния и увеличения продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине. Проект

внедряется при поддержке Швейцарии, предоставляемой через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC). Подробнее: https://www.actforhealth.in.ua/.