В Украине снова может выпасть 'желтый дождь': в чем причина и что говорят синоптики

В городе Запорожье 24 апреля 2024 зафиксировали выпадение цветного дождя. Причиной такого явления стала пыль из Сахары.

Об этом сообщает официальный канал Запорожского областного центра по гидрометеорологии. Капли дождя выглядели непрозрачными и визуально отличались желтоватым оттенком.

"Причиной такого вида дождя стала пыль из Сахары, которая с юго-западными воздушными массами 24 апреля достигла территории Украины", – пояснили синоптики.

Эти частицы пыли смешивались с каплями дождя, что приводило к образованию грязных следов на поверхности после дождя.

Прогнозируется, что с 25 по 27 апреля продолжится перенос воздушных масс из Сахары, поэтому в этот период можно ждать снова желтоватый оттенок в облаках и каплях дождя, загрязненных пылью.

Напомним, ряд регионов Украины 2 апреля наблюдал необычное природное явление – пыль из Сахары в воздухе. Порывы сильного ветра, также бурлившие во вторник во всех областях, кроме восточных, разносили пыль и песок с бешеной скоростью.

Как писал OBOZ.UA, загрязненность воздуха пылью из Сахары может быть опасна для людей с респираторными заболеваниями, а также для детей и пожилых людей. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, как уберечься от этого явления.

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