В Украине семье умершего пограничника отказали в выплате помощи из-за алкоголя в крови, решение обжаловали: чем все закончилось

На Закарпатье суд признал незаконным отказ Государственной пограничной службы Украины в назначении единовременной денежной помощи матери и дочери умершего военнослужащего. Наличие алкоголя в организме, как подчеркнул суд, само по себе не является достаточным основанием для лишения семьи социальных выплат.

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В связи с этим Закарпатский окружной административный суд признал противоправными и отменил решения пограничников об отказе в выплате. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Обстоятельства дела и позиция пограничников

Мужчина проходил службу в ГПСУ с марта 2022 года по июль 2023 года. Находясь в отпуске по семейным обстоятельствам, он был обнаружен без признаков жизни в квартире. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало острое нарушение кровообращения и кардиомиопатия. В то же время токсикологический анализ подтвердил наличие алкоголя в крови и моче. Уголовное производство закрыли за отсутствием состава преступления.

Служебное расследование пограничников пришло к выводу, что военнослужащий скончался не при исполнении служебных обязанностей и находился в состоянии опьянения. На этом основании в ГПСУ отказали его матери и дочери в назначении единовременной помощи.

При этом военно-врачебная комиссия выдала заключение о том, что заболевание, приведшее к смерти, прямо связано с прохождением военной службы.

Суд признал отказ ГПСУ противоправным

Изучив Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановление Кабмина № 975, суд указал на ключевую юридическую тонкость. Нормы закона действительно позволяют не выплачивать помощь, если смерть стала следствием действий, совершенных в состоянии опьянения. Однако сам факт наличия алкоголя в организме этого автоматически не доказывает.

Суд подчеркнул, что острое нарушение кровообращения и кардиомиопатия, а не алкогольное отравление стало причиной смерти. Токсикологическая экспертиза лишь констатировала факт наличия алкоголя, но не сделала вывод, что именно действия в состоянии опьянения стали причиной гибели.

Кроме того, причинная связь заболевания с прохождением службы была официально подтверждена военно-врачебной комиссией. Пограничное ведомство не смогло доказать причинно-следственную связь между алкогольным опьянением и наступлением смерти.

Что решил суд

Закарпатский окружной админсуд признал противоправными и отменил решения администрации ГПСУ и пограничного отряда об отказе в выплате. При этом суд не обязал сразу выплатить деньги, а обязал ГПСУ повторно рассмотреть заявления матери и дочери умершего. При новом рассмотрении ведомство обязано учесть правовую позицию суда о том, что нахождение в состоянии опьянения и смерть как следствие действий в таком состоянии являются разными обстоятельствами, и лишить выплаты можно только при доказанности второго.

Напомним, Тернопольский областной ТЦК и СП превысил свои полномочия, отказавшись передать в министерство обороны документы матери погибшего защитника. Военкомат посчитал, что женщина не имеет права на 15 млн грн выплаты, так как её сын умер от инфаркта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину, который был снят с учета по состоянию здоровья еще в 2015 году. Его направили на военно-медицинскую комиссию, где признали годным к службе, после чего направили в воинскую часть, из-за чего мужчина обратился в суд.

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