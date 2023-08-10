В Украине с 11 августа начнут работу еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: какие штрафы угрожают водителям

На автомобильных дорогах Украины начнут работать десятки комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения. Правонарушения будут регистрировать 50 комплексов уже с 11 августа.

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Общее количество приборов фиксации нарушений ПДД возрастет до 215 комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Правоохранители отметили, что 31 комплекс фиксации нарушений ПДД работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

В патрульной полиции подчеркнули, что более 40% дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими происходят именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

Также правоохранители напомнили об ответственности за правонарушения. Согласно ст. 122 КУоАП, за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 340 грн, более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

В полиции опубликовали карту и перечень адресов камер фотовидеофиксации, а также разрешенную скорость движения на этих участках дороги.

Напомним, некоторые условия для сдачи экзаменов ПДД в Украине упростили для людей, которые планируют получить водительское удостоверение. Изменения коснулись как теоретической, так и практической частей.

Ранее сообщалось, что в Украине, наряду с некоторыми другими европейскими странами, теперь можно учить ПДД самостоятельно и без посещения автошколы. Это касается теоретической части подготовки к экзамену.

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