В Украине упростили условия для экзаменов ПДД: какие изменения ввели

Некоторые условия для сдачи экзаменов ПДД в Украине упростили для людей, которые планируют получить водительское удостоверение. Изменения коснулись как теоретической, так и практической частей.

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О нововведениях сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Теперь у будущих водителей нет ограничений по количеству попыток сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения в течение одного года после завершения обучения в автошколе.

Кроме того, в течение двух лет после получения свидетельства об окончании практической подготовки соискатель получает неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена.

В случае неуспешной попытки интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов составляет не менее 10 календарных дней. Результат успешного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, практического – в течение двух лет.

Помимо этого, обновлено экзаменационное письмо практического экзамена ПДД, в котором теперь четче определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей соискателя на право получения водительского удостоверения.

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