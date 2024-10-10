В Украине ряд регионов накрыл густой туман, водителей предупредили об опасности. Фото и видео

Густой туман с утра пятницы, 10 октября, накрыл ряд регионов Украины. В Киеве, Днепре, Харькове, Сумской, Черкасской и Тернопольской области наблюдается значительное ухудшение видимости, водителей и пешеходов призывают быть особенно осторожными на дорогах.

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Фото и видео утреннего тумана заполонили соцсети. Укргидрометцентр в свою очередь предупредил об опасных метеорологических явлениях, в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Туман в Днепре, видео из соцсетей

Туман на Черкасчине. Видео Vitalina Bojena/Facebook

В первой половине дня туман, видимость 200-500 м, говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевщине: +18...+23 градуса, в Киеве +20...+22.

Густой туман накрыл и Днепр.

Видимость на дорогах города ограничена, поэтому участников движения призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

На Черкасчине утром 10 октября также наблюдались радиационные туманы. Они возникают из-за суточных контрастов температур, когда охлажденный ночной воздух днем меняет почти летнее тепло, пояснил "Суспільному" начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Интенсивное охлаждение воздуха в ночные часы до 6-8 градусов тепла днем будет компенсироваться почти летним теплом – 21-23 градуса", – сказал он.

На Тернопольщине синоптики еще накануне прогнозировали туман ночью и утром с видимостью 200-500 метров. По области в чертвере переменная облачность, без осадков.

В Патрульной полиции Киева предоставили рекомендации из-за плохой видимости на дорогах. Пешеходам советуют быть особенно бдительными и переходить дорогу только в определенных местах, а также использовать световозвращающую одежду.

Водителям правоохранители порекомендовали:

– воздержаться от рискованных маневров и скоростной езды,

– замедляться перед пешеходными переходами,

– увеличить дистанцию между авто,

– включать противотуманные фары вместе с ближним светом,

– включать аварийную световую сигнализацию во время остановки,

– пользоваться средствами пассивной безопасности.

Напомним, синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала OBOZ.UA, с 13 октября в Украине ожидается новая волна похолодания, связанная с поступлением атмосферного фронта с запада. Возможны заморозки, однако о снеге говорить пока еще рано, прогнозирует она.