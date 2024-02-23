В Украине разработают правописание крымскотатарского языка: когда это произойдет

Правительство Украины приняло распоряжение о разработке правописания крымскотатарского языка. Алфавит планируется разработать на основе латинской графики. Всю работу следует завершить до 30 сентября 2024 года.

Как сообщает Минреинтеграции, правописание поручили разработать чиновникам из Службы по этнополитике и свободе совести и Минобразования. Но все же им будут помогать специалисты из Института языкознания им. Потебни и Киевского национального университета им. Шевченко.

Также решено приобщить Меджлис крымскотатарского народа, потому что "использование латинского алфавита облегчит изучение крымскотатарского языка как этническими крымскими татарами, так и всеми желающими".

Разработка правописания крымскотатарского языка проходит в рамках "Стратегии развития крымскотатарского языка до 2032 года". "Я призываю все заинтересованные стороны присоединиться к этому процессу. Вместе мы сделаем все, чтобы не допустить исчезновения крымскотатарского языка", - подчеркнула глава министерства Ирина Верещук.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики был утвержден украинским правительством еще в 2021 году. Сразу после этого Минобразования запустило платформу по изучению крымскотатарского языка для детей.

Кроме того, власти уделили внимание вопросу возвращения географическим названиям во временно оккупированном Крыму исторических наименований на крымскотатарском языке. Между прочим, с античных времен остров назывался Таврикой – это греческое название произошло от племен тавров, населявших юг современного Крыма. Более подробно об этом можно узнать здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024-й может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только военным путем, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

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