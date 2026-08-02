В Украине распространили фейк об изменениях в мобилизации: в ЦПД опровергли эту информацию

В сети начала распространяться информация о якобы новых правилах мобилизации и перечне категорий граждан, которые, как утверждается, лишились права на отсрочку. Эти сообщения не соответствуют действительности, а действующее законодательство о мобилизации остается без изменений.

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О распространении фейковой информации сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Публикация Донецкого областного ТЦК и СП, ставшая поводом для распространения ложных сообщений, уже удалена.

В ЦПД призвали граждан не доверять непроверенным сообщениям о якобы изменениях в мобилизационном законодательстве.

На самом деле никаких новых норм об отмене или ограничении права на отсрочку пока не принималось.

В частности, не соответствуют действительности утверждения о том, что право на отсрочку якобы утратили:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также те, кто получает второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов;

лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;

одинокие родители, если мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не пропала без вести и не отбывает наказание;

мужчины, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы, если есть другие трудоспособные родственники;

работники предприятий и организаций Министерства обороны; лица, ранее имевшие статус "ограниченно годен";

военнообязанные, которых после повторного прохождения военно-врачебной комиссии признали годными к военной службе.

Вся актуальная информация о мобилизации должна поступать исключительно из официальных источников. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал не распространять ложную информацию.

"Не распространяйте слухи об "изменениях в законодательстве о мобилизации", которых не было", — заявил Андрей Коваленко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с августа в Украине продолжат действовать обновленные правила относительно мобилизации, отсрочек и работы ТЦК. Большинство отсрочек продлеваются автоматически, а процедура их переоформления стала проще.

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