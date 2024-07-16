В Украине проходят кратковременные дожди: синоптики дали прогноз погоды на среду, 17 июля

Согласно предоставленным ранее прогнозам погоды, завтра, 17 июля, в Украине ожидается очень жаркий день. Однако уже впоследствии температура начнет постепенно снижаться, потому что в страну возвращаются дожди. И уже сейчас в столице ждут грозу.

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Как рассказывают в Укргидрометцентре, уже в нынешнюю ночь в северо-западной части и днем в западных, северных и Винницкой областях местами ожидают кратковременные грозовые дожди. К сожалению, на остальной территории страны пока без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, восточный, не быстрее 5-10 м/с.

Температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°. В южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара 40. В западных областях ночью 18-23°, днем ​​29-34°, местами сильная жара 35-37°", – отмечают синоптики.

На Киевщине ночью будет 20-25°, но уже днем синоптики прогнозируют "сильную жару 35-38°". Отдельно специалисты предупреждают "об опасных метеорологических явлениях" как на Киевщине, так и в Киеве.

" В ближайшее время с сохранением до конца суток 16 июля ожидается гроза. Это первый уровень опасности, желтый", – отмечают синоптики.

Также из-за дождей специалисты предоставили предупреждение об опасных гидрологических явлениях в течение 17 и 18 июля.

В частности, в связи с ожидаемыми осадками, на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается формирование дождевых паводков с повышением уровней воды на 0,5 - 1,5 м. А местами м до 2 м над текущими отметкмии уровня воды.

Это тоже желтый, І уровень опасности.

"В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков ", – предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали уже 11-й температурный рекорд с начала месяца. 15 июля максимальная температура воздуха на уровне +34,2 градуса оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры в Украине, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Кстати, Центр общественного здоровья Минздата Украины дал рекомендации , как пережить аномальную жару. Поскольку высокая температура воздуха может иметь серьезные последствия для здоровья, при аномальной жаре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

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